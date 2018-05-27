В Шотландии инопланетный НЛО ужаснул местных жителей

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На территории Шотландии очевидцы снова обнаружили загадочный инопланетный НЛО, который на этот раз буквально раздваивался. Местные жители были шокированы, когда собственными глазами наблюдали паранормальную картину.

Сообщается, что 25 мая текущего года на территории самого большого города Пейсли в историческом графстве Ренфрюшир в западной Шотландии, очевидцы столкнулись с необычным происшествием. По словам людей, они четко видели в небе круглый объект, который все время то увеличивался, то уменьшался, а после чего и вовсе раздвоился.

Загадочные кадры попали в YouТube и стали обсуждаться интернет-пользователями. Многие не нашли логического объяснения и заявили, что на Землю, действительно, мог прилететь НЛО.