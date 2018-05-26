Пентагон создает варп-двигатель, который работает на темной энергии

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Дополнительные измерения помогут также функционировать современному двигательному аппарату. Он сможет развивать колоссальную скорость, а именно выше скорости света, что делает эту технологию революционной.

Скептики говорят, что Пентагон не сможет быстро с имеющимися ресурсами создать быстрый двигатель, который будет работать благодаря темной энергии и дополнительным измерениям. Такая революционная технология сможет существовать только через тысячи лет. Представители Пентагона заявляют, что новый варп-двигатель поможет человечеству открыть тайны скрытых измерений и темной энергии.

Именно эти неизведанные материи влияют на ускоренное расширение Вселенной. Пока современные технологии не позволяют исследовать это направление, однако там могут существовать иные миры. Пентагон решил приблизиться к открытию параллельных миров и отчитался о создании сверхсветового двигателя.