Ученые: Жевательная резинка способствует похудению

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В Австрии на конференции, направленной на борьбу с ожирением, ученые рассказали о пользе жевательной резинки для тех, кто борется с лишним весом.

Ученые из Токио провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что жевательная резинка способствует похудению и может контролировать вес. В исследовании приняли участие 46 человек в возрастной категории от 21 до 69 лет, как женщины, так и мужчины. Испытуемых разделили на две группы. Первой выдали по 2 жвачки, которую участники эксперимента должны были жевать при ходьбе в течение 15 минут. Второй – порошок, с таким же составом, как у жевательной резинки.

Ученые измеряли частоту сердечных сокращений, расстояние, которое прошли испытуемые, а также количество расходуемой энергии. Оказалось, что у тех, кто жевал жвачку, сердце сокращалось в два раза чаще, чем у людей из 2 группы. Наиболее положительно действия с жевательной резинкой повлияли на людей преклонного возраста.

Ученые заявили, что эксперимент доказал пользу жевательной резинки, которую она приносит людям средней возрастной категории. Также, было отмечено, что скомбинировав физические упражнения и процесс пережевывания жвачки, можно контролировать свой вес.