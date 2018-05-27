Ученые: некоторые мышцы человека почти не стареют

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Узнав, как мышцам удается оставаться молодыми, ученые пытаются решить проблему потери мышечной массы у людей пенсионного возраста.

Ученые рассказали, что чем старше человек, тем меньше становится его мышечная масса. Это приводит к таким проблемам, как потеря активности, слабость, риск переломов. Для того, чтобы избежать этого, ученые пытаются вывести формулу, по которой мышцы смогут оставаться молодыми на протяжении всей жизни человека. Для этого Япония совместно с Россией запустила проект, который избавит людей от проблем с мышцами. Об этом говорилось на международном собрании «Способы достижения активной старости», которое прошло в Казани. Ученые выяснили, что у каждой мышцы есть «программа», которая определяет ее вид на несколько лет вперед. Поэтому, нужно выяснить, как работает этот компонент и сделать так, чтобы он работал в обратную сторону, то есть, омолаживал организм. Цель нового проекта - выяснить, каким образом некоторые мышцы остаются моложе, чем другие. Например, при наступлении старости больше всего страдают мышцы ног и рук. Ученые привели в пример болезнь Стивена Хоккинга. У мужчины были парализованы конечности, но лицо оставалось подвижным. Значит, каждая группа мышц работает по собственной программе.