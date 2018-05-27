Под Иркутском найдены останки древнейшего вида человека

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Учёные считают, что находка позволит пролить свет на историю древних жителей целого региона. Однако это станет возможным после того, как расшифруют ДНК и проведут ряд экспертиз. Но уже сейчас известно, что новое открытие полностью переворачивает представления учёных о древней Сибири.

Под Иркутском во время экспедиции археологам удалось найти останки древнейшего вида современного разумного человека, то есть Homo sapiens. Считается, что он жил в этих регионах около 50 тысяч лет тому назад. Исследователи считают, что эти кости являются останками самого древнего человека во всей Евразии.

Дело в том, что останки, которые были найдены раньше, принадлежали человеку, жившему в Сибири около 10 тысяч лет назад. То есть разница в 40 тысяч лет, что очень много. Открытие может полностью изменить представление учёных о населении российских территорий Homo sapiens в древности.

Однако пока что всё это является просто предположениями. Для подтверждения, стоит сначала провести экспертизу ДНК, а затем уже сделать выводы.