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Андрей Каприн заявил, что необходима пропаганда регулярных онкологических обследований, а канцерофобия может только усугубить ситуацию с заболеванием.

На Петербуржском международном экономическом форуме директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что пример множества знаменитых людей должен послужить тому, чтобы люди перестали бояться обследований на онкологические заболевания.

Российский онколог объяснил важность обследования на рак тем, что на данный момент лечение болезни на ранних стадиях достигло потрясающих результатов. Именно поэтому необходимо регулярно проводить проверку организма, чтобы выявить заболевание сразу, и его было легче излечить.

Доктор также отметил, что канцерофобией страдают большинство людей, но у каждого она проявляется по-разному. К сожалению, достаточно мало канцерофобов, которых страх толкает на решительные действия по выявлению и дальнейшему устранению болезни. Сам доктор также с опасением и некоторой тревогой проходит подобные обследования, но он отметил, что регулярно это делает, дабы показать пример своим сотрудникам, которые также проходят проверку на рак, а списки проверяет сам Каприн.