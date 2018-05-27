Учёные изучили найденную в Румынии челюсть птерозавра

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Исследователи утверждают, что речь идёт о крупнейшей из всех известных науке челюстей крылатого динозавра.

Учёные завершили исследования челюсти птерозавра, которую в Румынии в 1984 году нашёл геолог Дэн Григореску из Бухарестского университета. Возраст останков древнего животного составляет примерно 66 миллионов лет. Многие годы после обнаружения скелет хранился в запасниках местного музея, пока администрация не приняла решение отправить его на анализ. Челюсть птерозавра считается крупнейшей челюстью крылатого динозавра из всех известных науке. Длина сохранившихся останков составляет 18,8 сантиметров, однако учёные считают, что при жизни она достигала 110 сантиметров. Огромные размеры позволяли птерозавру проглатывать черепах и яйца других крупных животных. Размах крыльев динозавра мог достигать восьми метров.

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