Учёные: Инопланетяне могут неправильно понять послания людей

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Американские эксперты проанализировали послания, которые человечество отправляло в космос вместе с зондами. Они пришли к выводу, что информация, предоставленная на золотых пластинах, может стать причиной неправильного понимания людей инопланетянами.

Одно из таких посланий было отправлено в космос с зондом Voyager-1 еще в 1997 году. Благодаря музыке и видео, отправленных с аппаратом, у пришельцев может сложиться неправильное впечатление о человечестве в целом. Вместо разумных существ они могут увидеть людей как вечно говорящих, спорящих любителей громких звуков.

Ребекка Орчард и Шери Уэллс-Дженсен из Университета города Боулинг-Грин, штат Огайо, отмечают, что переданная информация рассчитана на инопланетян, восприятие которых окажется точно таким же, как и у человека. Однако если одно из чувств будет отсутствовать или дополнено, то это усложнит понимание жителей Земли. Но даже если инопланетяне способны слышать, то смогут ли они понять, что на золотой пластинке записаны приветствия на 55 языках.

Другим сложным для понимания аспектом могут стать изображения, переданные вместе с диском. Если иные формы жизни сопоставят их между собой, то получится слишком странная картина. А музыка может просто показаться неуместным шумом, если учесть, что даже люди не могут переносить все музыкальные стили, хоть и живут на одной планете. Единственное, на что надеются учёные - это то, что инопланетяне смогут воспринять послание как попытку наладить контакт.