Швейцарские инженеры создали проводящее эластичное волокно

Сегодня, 14:36

Оно может растягиваться почти в шесть раз. Сейчас разработчики носимой электроники занимаются созданием прототипов носимых устройств, которые сделаны из таких мягких материалов. Они будут очень хороши в повседневном использовании, например, в одежде, а также будут защищены от повреждений.

Швейцарские инженеры создали оптическое волокно, которое к тому же ещё и проводящее, а также ещё и подобные волокна электродами из жидких сплавов и углерода. Сейчас на основании изобретения создаются первые устройства. Пока что подобные технологии хоть и не особо развиты и применяются очень редко, но учёные продолжают свою работу.

Авторами работы стали специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны. Они создали методы для композитных волокон. Оно способно объединить в себе сразу пару материалов, а также растянуться в целых шесть раз. Для этого был задействован метод термовытяжки из преформы.

Основой волокна стал сополимер, который состоит из двух фаз – твёрдой и мягкой. При помощи регулирования этих свойств, можно менять сами свойства конечного материала. Оптимальное соотношение позволяет проводить эксперименты с дополнительными материалами.

Авторы считают, что их волокна можно встраивать в умную одежду или роботов. Кроме того, они уже представили прототип такой мягкой клавиатуры.