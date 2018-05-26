В Томске инженеры разрабатывают голограммный 3D-чат

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Разработчик Александр Погожев из Томска предлагает заменить формат простых видеоконференций настоящими голограммами.

В каждом фантастическом фильме можно увидеть, как объемная 3D-модель человека используется для коммуникации на расстоянии или даже рекламы. Однако теперь такая картина может стать реальностью.

Голограмма являет собой оптическую иллюзию, основанную на законах отражения света. Получить такой эффект можно с помощью пирамиды, на которую свет падает под углом 45 градусов. Инженер Александр Погожев говорит, что создать подобную технологию возможно уже сейчас. В данный момент ему с коллегами уже удалось проецировать изображение человека. Теперь они работают над тем, чтобы картинка передавал речь, движение и жесты спикера.

Разработчик предполагает использовать технологию для общения, рекламы, конференций, организации шоу и мечтает о создании 3D-чата.