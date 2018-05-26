Ученые: Женщины выбирают прототип братьев, а не отца

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Исследователи предложили девушкам фото пяти претендентов. Около 27% опрошенных дам указали, что партнером хотят видеть человека с похожими вкусами и предпочтениями, похожего на родственника.

Evolution and Human Behaviour Journal опубликовали результаты эксперимента. Ученые доказали, что женщины преимущественно выбирают прототип братьев в поиске партнера. Психологи классической школы утверждают, что психологическая связь девочки с отцом очень сильная, и этот факт влияет на выбор мужчины в будущем. В ходе эксперимента женщинам показали фотографии пяти незнакомцев: фото брата девушки, три незнакомца, один парень девушки.

Их попросили указать похожих мужчин из первой и четвертой колонок. Но коллектив специалистов подтвердил, что 27% опрошенных женщин выбирают прототип братьев, а не отца. Ученые доказали, что такой результат основан на том, что отец для дочери пример, но брат – это тот с кем можно поделиться секретом. В образе братьев женщины видят защиту, силу и общие интересы.