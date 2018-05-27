В Бразилии учёные нашли неизвестный ранее вид динозавров

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Он существовал на территории, где сейчас располагается эта страна, 230 млн лет тому назад. Таким образом, данный вид является одним из самых древних из существовавших на Земле.

В Бразилии учёные периодически находят останки динозавров, относящиеся к наиболее древним. Сейчас им удалось найти вид, который ранее науке был неизвестен.

Рептилию назвали «диким ящером из Агуду», по имени муниципалитета, где нашли её останки. Учёные полагают, длина этих динозавров достигала 2,5 метров, а питались они исключительно листьями растений.

Специалисты считают, что этот вид был одним из самых древних. У него много схожего с другими динозаврами, но есть и некоторые особенности. Это структура черепа и форма зубов, которые подтверждают, что открытый вид был травоядным.

Найденные останки относятся не просто к мезозойской эре, а к её триасовому периоду. Это 250 – 199 млн лет до нашей эры. Тогда динозавры только начинали своё активное размножение. Поэтому количество подобных находок в мире очень незначительно. Они считаются крайне ценными.

В Бразилии найденные останки нового динозавра уже седьмые из тех, что проживали в триасовом периоде. Единственным местом на Земле, где также были подобные находки, является Аргентина.

Следовательно, делают вывод учёные, зарождение динозавров произошло «где-то здесь».