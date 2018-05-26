Учёные рассказали о первом снеге и составили карту Земли, какой она была 2,4 млрд лет назад

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Исследование, проводимое под руководством Ильи Биндемана в Университете Орегона, показало учёным строение поверхности Земли 2,4 млрд лет тому назад. Благодаря этому специалисты узнали о появлении суши и первом снеге.

Как удалось выяснить специалистам, первая Земля «вынырнула» из сплошного океана действительно около 2,5 миллиардов лет назад. Это событие навсегда изменило биологические и природные процессы на планете. Именно с появлением суши под солнечные лучи попали микроорганизмы, эволюционировавшие в современных существ.

Кроме того, земля стала «отбивать» солнечное излучение, что сделало планету холоднее и принесло первые снега. Изначально, после появления суши, температура на планете была на несколько десятков градусов выше средней сегодня. К охлаждению также причастна сама суша, которая некоторое время впитывала углекислый газ из атмосферы, меняя её навсегда. Сведения этому нашлись в залежах первых пород Земли, по которым была составлена карта.