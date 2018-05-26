Учёные рассказали, как правильно сидеть на свидании, чтобы понравиться

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Американские исследователи выяснили, в каких позах мужчины и женщины располагают к себе представителей противоположного пола, а в каких нет.

После исследований учёные рассказали, что больше всего располагает поза с широко раздвинутыми ногами. То есть на свидании нужно сидеть так, как некоторые пассажиры сидят в общественном транспорте, и своими слишком расставленными ногами мешают. Именно такая поза нужна, чтобы понравиться.

Во время экспериментов учёные решили зарегистрировать модели поведения 144 добровольцев, которые пошли на первое свидание. Оказалось, что раскрепощённые позы гарантируют успех с 80-процентной точностью.

Однако здесь успех и позы также зависели от половой принадлежности подопытных. После изучений добровольцев, учёные попросили ещё шестерых человек создать на сайтах знакомств по две страницы. На одной было прикреплено фото в обычной позе, а на другой в очень расслабленном состоянии.

Оказалось, что больше всего откликов было на те аккаунты, где люди были в расслабленных позах. Шанс познакомиться с кем-то в данном случае возрастает на 27%.