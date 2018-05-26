Учёные объяснили природу воздушных «пробок» в атмосфере Земли

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Специалисты с помощью математической модели сравнили данное явление с автомобильными заторами в высокогорье.

Учёные изучили процессы формирования воздушных потоков в атмосфере Земли, которые иногда образуют так называемые воздушные «пробки», влияя на погодные изменения. Геофизики объяснили природу этих явлений, тем самым получив ответы на ряд интересующих научное сообщество вопросов. Специалисты провели аналогии с горным серпантином, где наблюдается плотное движение. Воздух при наличии низкой пропускной способности в определённых атмосферных магистралях затормаживается, образуя «пробки», что может провоцировать катаклизмы на поверхности планеты. Авторы исследования уверены, что их открытие позволит углубить знания в данной области и найти новые способы погодного прогнозирования.

Ранее ученые заявили, что орбита Земли смещается каждые 405 лет. Исследователи установили, что данный процесс постепенно приводит к климатическим изменениям на планете.