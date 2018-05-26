Орнитологи: Аисты-лидеры приспособились экономить силы при дальних перелётах

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Многие из видов птиц периодически мигрируют на значительные расстояния. При этом среди них всегда есть лидеры и те, кто следуют за ними.

Орнитологи установили, что аисты-лидеры научились, как при дальних перелётах можно экономить свои силы. Этот вид пернатых летает зимовать из Европы на территории в Тропической или Южной Африки.

Это расстояние составляет несколько тысяч километров. За день стае необходимо преодолеть не меньше 200 километров. Учёные смогли пронаблюдать за полётом одной из них, в которой было 27 особей.

На них орнитологи закрепили специальные датчики, работающие от солнечной энергии. С помощью приборов они смогли проследить за движениями каждой птицы в стае по отношению к другим.

Аисты, как и другие крупные птицы, предпочитают лететь в парящем режиме, для чего пользуются энергией воздушных потоков. Это помогает им реже махать крыльями и экономить силы при дальних перелётах.

Аисты-лидеры в совершенстве освоили эту тактику. В то же время некоторые из участников стаи предпочитали «машущий» режим полёта. На это не влиял ни их пол, ни возраст.

Эти особи «выдыхались» ранее других и делали «посадку» на территории Испании или Северной Африки. Лидеры же уверенно пересекали Сахару и добирались до своей цели.

Также отмечаются особенности в миграции белых аистов. Всё чаще они предпочитают зимовать рядом с человеческим жильём, а не улетать в дальние страны.