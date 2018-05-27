В Париже представили робота-гуманоида, которого может собрать каждый

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Новинку зовут Инмув. Он умеет улыбаться, петь, понимать эмоции, разговаривать, двигаться, рассказывать научные факты и так далее. Интересно то, что разработчик сначала опубликовал в Сеть чертежи руки аппарата, после чего её сделали 70 тыс. человек. Сейчас же он выложит инструкцию по сборке всей умной машины, и представил окончательную версию миру.

Представили робота-гуманоида в Париже на международной технологической выставке. Он умеет улыбаться, петь, обладает буквально энциклопедическими знаниями и так далее. Но главной фишкой робота стало то, что его может собрать каждый желающий.

Зовут умную машину Инмув, а придумал его учёный Гаэль Лэнджевин. Он семь лет подряд разрабатывал руку для гуманоида, который к тому же обладает открытым исходным кодом, то есть его можно свободно изменять, программировать и улучшать.

В конечном итоге Гаэль Лэнджевин решил выложить в интернет список деталей, компонентов, чертежей и так далее. В свободном доступе есть всё для создания робота, которого можно даже напечатать на обычном 3D-принтере.

Учёный заявляет, что после размещения первой руки-протеза в интернете, больше 70 тысяч человек в месяц смогли её сделать в домашних условия. Поэтому мужчина решил не останавливаться, и создал ногу, плечо, туловище и все остальные детали. Всё это есть в свободном доступе. Сейчас же изобретатель ведёт работу по созданию для своего робота искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что на парижской техновыставке принимают участие изобретатели, инвесторы и предприниматели из более чем 100 мировых стран, которые представляют в районе 800 стартапов.