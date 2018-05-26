Учёные: На Марсе 4 млрд лет назад могла существовать жизнь

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Красная планета продолжает понемногу открывать свои тайны перед специалистами. Сейчас они сосредоточили свои поиски в районах древних озёр, вокруг которых расположены скалы, богатые железом.

Учёные полагают, именно в этом районе 4 млрд лет тому назад на Марсе могла существовать жизнь, в тех или иных формах. Они предполагают найти там окаменелости, подтверждающие правильность их гипотезы.

Специалисты считают, что окаменелости могут содержаться в осадочных породах, в основе которых уплотнённая грязь или глина. Сохранению окаменелостей на протяжении столь длительного периода помогают кремнезём и железо, содержащиеся в породах.

Учёные уверены, что в Гесперийскую эру, которая была 3 – 4 млрд лет тому назад, на Марсе была вода. Следовательно, очень велика вероятность того, что на планете были и формы жизни.

Исследователи сообщают, скальные породы на Марсе сохранились значительно лучше земных, аналогичных по возрасту. Это они обосновывают тем, что на Красной планете отсутствовала тектоника плит.

Район древних озер на Марсе учёные выбрали для наиболее перспективных исследований на наличие жизни после того, как были исследованы древние окаменелости на Земле. Затем в лаборатории были созданы условия, воспроизводящие марсианские.