Над Нью-Йорком зафиксировали полёт «золотой пирамиды»

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В Нью-Йорке в утреннее время 25 мая зафиксировали в небе странный объект. Он напоминал «золотую пирамиду», быстро передвигаясь в течение пары минут, как сообщает «Версия.Инфо».

Объёмная фигура с треугольными гранями была замечена в разных районах Нью-Йорка. Жители города снимали всё на камеру, показывая в Сети. По словам очевидца, НЛО посетил Нью-Йорк в 5 утра. Спустя пару минут полёта «золотая пирамида» резко пропала. В Сети те, кто живёт в Нью-Йорке, заявили, что действительно такое видели.

Однако другие видеодоказательству не поверили, утверждая, что это монтаж. Подозрения вызвали слишком чёткие линии объекта, для НЛО обычно не характерные. Стоит отметить, что в Сети стали чаще появляться такие ролики, авторы которых просто привлекают внимание тематикой о пришельцах. Уфологи сетуют, что из-за них пропадает доверие к самому серьёзному изучению внеземной жизни.