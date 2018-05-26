Учёные заявили о возможной жизни в облаках Венеры

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Исследователи обнаружили в скоплениях газа тёмные пятна, которые могут быть колониями выживших микроорганизмов.

В облаках Венеры могут существовать простейшие формы жизни, уверены учёные. Исследователи заявили, что здесь, вдали от охваченной постоянным хаосом поверхности планеты, есть некие микроорганизмы, которым удалось выжить в агрессивной венерианской среде. О возможной жизни в облаках учёные заговорили после того, как заметили в верхних слоях атмосферы некие тёмные пятна. Они, по мнению специалистов, могут быть колониями простейших микроорганизмов.

Данные объекты имеют свойство быстро менять форму, что ещё больше подогревает к ним интерес. Вот уже более ста лет различного рода эксперты ломают голову относительно того, чем же на самом деле являются данные пятна, и какую роль они играют в жизни Венеры. Исследователи уверены, что это становится лишним поводом для организации экспедиции к данной планете.

Ранее астрономы рассказали о превращении спутников Сатурна в «пельмени». Специалисты заметили, что сателлиты меняют свою форму.