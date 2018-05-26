Учёные нашли у обезьяны мышцы, которые присущи только человеку

Вчера, 23:30

Считается, что за сотни тысяч лет эволюции Homo sapiens обзавёлся некоторыми мышцами, которые буквально уникальные. Их даже нет у ближайших родственников – приматов. Речь идёт о мускулах, которые отвечают за речь, прямохождение и орудия труда. Однако специалисты из Гарварда выяснили, что это не так.

Недавние исследования доказывают, что у обезьян есть мышцы, которые, как считалось раньше, присущи только человеку. Теперь учёные вынуждены задуматься о теории эволюции, добавив туда полученные знания.

Однако мышцы, которые исследователи нашли и у обезьян, работают только у человека. Здесь появляется вопрос, почему два очень схожих между собой видами имеют эти мускулы, но более развитый Homo sapiens ими пользуется, а вот приматы нет.