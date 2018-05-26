Учёные: Юные мангусты перенимают привычки своих опекунов

Сегодня, 09:02

Пример старших особей влияет на формирование поведения подрастающего поколения.

Британские учёные выяснили, что детёныши мангустов учатся навыкам охоты у своих опекунов, часто пренебрегая примером родителей. Юные особи перенимают привычки тех животных, которые больше остальных сопровождают их в лесу. Исследователи проверили свою теорию на примере зебровых мангустов, также известных, как мунго.

Биологи провели наблюдения за 10 небольшими колониями мангустов, обитающих на угандийском полуострове Мвея. В ходе исследований выяснилось, что лишь каждый пятый малыш находится под опекой двух и более особей. В остальных же случаях воспитанием и обучением детёныша занимается один взрослый мангуст. К нему у юных хищников возникает привязанность. Как установили учёные, маленькие мангусты перенимают привычки опекунов и появляются в той местности, которую для охоты выбирают их старшие товарищи. При этом родители таких детёнышей часто имеют совершенно иные предпочтения. Таким образом, считают специалисты, на поведение подрастающего поколения мангустов, как и у людей, имеет большое влияние культурная среда.

Ранее мы писали, что животные способны вспоминать прошлое. Учёные доказали указанную гипотезу на крысах.