Для тех, кто не может выспаться: NASA советует, как нужно правильно спать

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Официальные рекомендации появились на официальном сайте космического ведомства. Они представляют собой некую методику, которая позволяет заснуть в непривычных условиях. Применять её можно и в космосе, и на Земле. Эти советы отлично помогут людям, кто долго не засыпает, хочет качественно поспать или страдает бессонницей.

В первую очередь в NASA рассказали о распорядке дня. В нём указывается, как нужно правильно спать. Для этого должен быть специальный график. У космонавтов тоже есть такой график. Они живут по нему несколько дней перед отправкой в космос, а затем живут по нему и там. Это нужно, чтобы не «сломались» биологические часы.

Перед сном, как советует NASA, астронавты перестают получать нагрузку. За час перед тем, как лечь спать, они откладывают все гаджеты, легко перекусывают и идут спать. Тогда сон будет очень спокойный.

Для тех, кто не может выспаться, отличным советом станет улучшение места сна. В комнату не должен проникать лишний звук и свет. Кроме того, должна быть комфортная температура.

Правильно спать нужно и при должном освещении. Оно должно быть тёплым и приглушённым. Тогда в организме появляется гормон усталости мелатонин.

Кроме того, перед сном космонавты делают упражнения не психику, которые успокаивают нервы.

Очень важно перед тем, как заснуть, поставить перед кроватью аптечку. В ней должны быть успокаивающие, настраивающие на сон или бодрость препараты.