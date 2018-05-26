Американские учёные: бури негативно отражаются на психике и развитии ребёнка

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Новое исследование людей, переживших крупные ураганы США, показало, что бури негативно влияют на ребёнка. Пережитый стресс отражается на психике и развитии детей, как утверждают американские учёные.

После тщательного анализа нейробиологических показателей людей, оказавшихся в эпицентре крупных бурь США, специалисты заключили, что посттравматический стресс, который является реакцией на пережитую эвакуацию, может стать причиной замедленного развития и негативно отразиться на психике ребёнка. Исследуемые утверждали, что им после урагана снились страшные сны, появлялись навязчивые идеи и страх того, что всё вновь повторится, что ещё более усугубляло телевидение, которое наминало о пережитом.

Американские учёные хотят продолжить исследовать на данную тему. В дальнейшем они будут изучать влияние стихийных бедствий на психику и развитие человека в процессе взросления. Будут искать то, что становится основной причиной посттравматического синдрома из-за пережитой эвакуации. В 2018 году исследователи собираются изучить около 12 тысяч жителей США.