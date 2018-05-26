Из труса в смельчака: Ученые научились активизировать «агрессивные» клетки в мозге

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Нейрофизиологи обнаружили в мыслительном органе мужчин и мышей отвечающие за агрессию в адрес недоброжелателей функциональные единицы. Пробудив их, эксперты способны превратить робкого слабака в самоуверенного доминатора.

Процесс превращения из труса в смельчака прокомментировал нейрофизиолог из Каролинского института в Стокгольме Кристиан Бробергер (Швеция). Ученые давно установили, что насилие и прочее агрессивное поведение является главной причиной психологического и физического травмирования человека. Проследив за поведением лабораторных мышей, эксперты научились активизировать «агрессивные» клетки в мозге.

Оказывается, за вызывающее поведение в мыслительном органе грызунов отвечает небольшой участок нервной ткани в гипоталамусе, выбрасывающем в организм гормоны. Принудительное регулирование данной части мозга привело к неоправданной агрессии мышей. Аналогичные выводы применимы и к людям, поэтому, воздействуя на особый участок в гипоталамусе, нейрофизиологи могут сделать самоуверенного доминатора даже из робкого слабака.

К слову, открытие шведских специалистов наглядно объясняет неспокойное поведение людей на протяжении первых минут после драки.