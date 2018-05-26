Учёные: Дюгони и морские черепахи помогают растениям Большого Барьерного рифа

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Исследования специалистов из Университета Джеймска Кука показали, что зелёные морские черепахи и дюгони помогают в изучении растений Большого Барьерного рифа. Ведущий учёный Саманта Дж. Тол рассказала, что эти животные помогают распространению семян водорослей, улучшая флору в данном регионе. Исследования специалистов были опубликованы в The Conversation.

Основной целью учёных было питание дюгоней и морских черепах. Анализ отходов жизнедеятельности морских обитателей показал, что они потребляют большое количество водорослей и их семян. Им удалось выяснить, что большое количество растений прорастает именно из экскрементов животных.

Дюгони и морские черепахи поедают множество водорослей, прорастающих на территории Большого Барьерного рифа, но они способствуют и их распространению. Морские обитатели способны переносить семена на расстояние до 650 километров, что значительно увеличивает область для роста растений.