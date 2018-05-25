Ученые: Громкая музыка заставляет людей поправляться

Вчера, 23:02

Исследовательская группа совместно с рестораном провела эксперимент, который показал, что играющие в местах общественного питания треки способны повлиять на выбор блюд посетителями. Отмечено, что в некоторой степени владельцы заведений могут манипулировать людьми, подталкивая их к тому или иному заказу.

Ученые заявили, что громкая музыка заставляет людей поправляться, ведь при ее прослушивании клиент скорее закажет вредную пищу – бургер, жареное мясо, а также калорийный десерт. В то же время, спокойные и тихие мелодии подталкивают человека к более правильному питанию, и посетитель выбирает легкий салат, фрукты и другую полезную еду.

Специалистами отмечено, что в учет следует брать не музыкальное направление, а именно громкость, ведь в эксперименте звучали разнообразные песни, но ключевой фактор сыграла именно сила звучания композиции. Следовательно, ученые предупреждают, что худеющим людям необходимо выбирать для отдыха места с тихо играющей на фоне музыкой, а рестораны с ритмичными и громкими треками – избегать.