Перепись биосферы установила самые тяжелые организмы Земли

Сегодня, 22:33

Суммарный вес растений на нашей планете составляет 550 млрд тонн, подсчитали израильские ученые из института Вейцмана.

На протяжении трех лет эксперты устанавливали вес всего живого на планете. Перепись биосферы Земли заключалась в изучении обширной литературы. Израильские ученые из института Вейцмана рассчитали тяжесть непосредственно растений и живущих в них вирусов. Самые тяжелые организмы нашей планеты весят 550 млрд тонн с бактериями, а без «посторонних» - 450 млрд тонн.

К слову, на людей приходятся 0,06 млрд тонн земной биосферы. Примерно столько же, весят все термиты на планете.