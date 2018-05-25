Эксперты назвали продукты для улучшения здоровья органов малого таза у женщин

Сегодня, 20:28

Эксперты не раз акцентировали внимание на том, что то, в каком состоянии малый таз, очень значимо для женщин, так как это влияет не только на сексуальную жизнь, но и на самочувствие. Специалист в области диетологии Эми Морисс назвала продукты, влияющие на эту часть тела сильнее всего, как сообщает VladTime.

В первую очередь, важны продукты, в которых содержатся омега-3-ненасыщенные кислоты. Их много в жирной рыбе, грецких орехах и семенах льна. На втором месте бананы, потому что там много магния, благодаря которому хорошо работают нервные и мышечные ткани. Данный продукт помогает при недержании.

На третьем месте – авокадо, а далее – вода. Наконец, органам малого таза очень нужен витамин D. Чтобы его было достаточно, необходимо почаще гулять на солнце. Эксперт отметила, что указанный ею список продуктов благоприятно повлияет не только на малый таз, но и в целом хорош для всего организма. Например, продукты с омега-3-ненасыщенными кислотами помогают противодействовать инфаркту.