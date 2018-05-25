Рядом с Солнцем заметили огромный флот НЛО

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Гигантские объекты занимают площадь порядка 350 квадратных километров.

Исследователи космоса обнаружили рядом с Солнцем огромный флот НЛО. Уфологи заметили множество объектов близ светила на материалах, полученных с космозонда SOHO. Специалисты выяснили, что «флот пришельцев» расположен в непосредственной близости от звезды. Объекты имеют разную форму и размеры и двигаются упорядоченно, что опровергает их принадлежность к метеоритам либо частицам Солнца. Сторонники конспирологической теории уверены, что речь идёт о космических кораблях пришельцев, которые притаились возле светила и выжидают какого-то события. В NASA, чьи материалы использовались для расследования, на данное предположение традиционно не отреагировали, сочтя их несерьёзными.

Ранее мы писали, что уфологи рассмотрели возле Солнца загадочное НЛО в форме ангела. Загадочный объект близ звезды был похож на человеческую фигуру с расправленными крыльями.