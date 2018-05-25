Палеонтологи на динозаврах нашли самую древнюю перхоть

Сегодня, 19:04

Журнал «Nature Communications» опубликовал исследования палеонтологи из Университетского колледжа Корка, которое доказало, что строение кожи у пернатых динозавров было как у птиц, а не рептилий. Кроме того, на костях, которым 125 миллионов лет, была обнаружена самая древняя перхоть.

Скелет микрораптора был найден в Китае. Размером древний пернатый ящер был примерно с ворона, но крыльев у него было четыре – на каждой лапе. Палеонтологи обнаружили на его костях крошечные частицы окаменелой кожи, что опровергает теорию о том, что древние динозавры сбрасывали кожу как современные рептилии. То есть, она у них отмирала не целиком, а могла, как у человека, распадаться на крошечные хлопья.

Мария Макнамара, которая работала с группой палеонтологи над останками в Университетском колледже Корка, говорит, что аналогичных находок ранее не было, а это означает, что и доказательств того, как динозавры меняли шкуру, у ученых не было. Последняя находка древнего скелета, который был изучен под электронным микроскопом, показывает, что строение кожи у пернатых динозавров было как у птиц, а не как у рептилий. Перо в Юрском периоде находилось еще в ранней стадии развития, то есть не было пером в современном понимании. Но уже тогда кожа динозавров была способна выдержать «испытание перьями».