Ученые: вода способна помочь избежать проблем с эрекцией

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Последние исследования показали прямую связь недостатка воды в организме мужчин с нарушениями эректильной функции. Оказалось, уровень воды имеет серьезную связь с половой системой человека.

Давно известный факт, что вода является одним из важнейших компонентов стабильного функционирования человеческого организма. Обезвоживание способно вызвать у человека проблемы с кожей, давлением и даже настроением.

Однако неожиданным открытием стало то, что при недостатке воды также ухудшается эректильная функция у мужчин. Все дело в том, что при обезвоживании понижается уровень циркуляции крови в организме, что напрямую влияет на эрекцию.

Эректильная дисфункция может быть серьезной проблемой для решения которой необходимо медикаментозное лечение.

Рекомендованной нормой для человека является 1,5л воды в день, однако потребности каждого организма индивидуальны и могут иметь различия.

Признаками низкого уровня воды в рационе могут быть сухость в горле, частая и сильная жажда, понижение давления, а также проблемы в работе нервной системы.