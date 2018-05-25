В КНДР заявили о разработке собственных роботов

Сегодня, 17:36

Местная пресса сообщила о выдающемся успехе северокорейских учёных.

В КНДР начали внедрять на производстве роботов. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о разработке собственных машин для монтирования коробок фальцовки и перекладывания коробок фальцовки. О возможностях роботов ничего не говорится. Отмечается, что их задействуют на полиграфическом заводе. Их внедрение позволит повысить производительность труда, а также сэкономить время при монтировании коробок фальцовки. В местной прессе данное достижение преподносится, как выдающийся успех учёных КНДР.

Ранее мы писали, что в Сеть попало видео с моментом взрыва ядерного полигона Пхунгери. Незадолго до этого власти КНДР официально заявили о ликвидации объекта. Официальный Пхеньян заявил, что в ходе демонтажных мероприятий были разобраны также исследовательские лаборатории и командные шахты ученых.