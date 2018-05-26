Ученые: В Амазонке стаи птиц заводят «дозорных» другого вида

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В основном такую «работу» получают кустарниковые эсперито с научным названием Thamnomanes ardesiacus. Исследование провели ученые из Университета Калифорнии в США, доклад опубликован на страницах «Ecology».

По словам Вэнса Фриденбурга, в участках леса Амазонки в одной стае можно заметить птиц самого разного вида, отличающиеся размером и окрасом. Ученые выловили нескольких Thamnomanes ardesiacus на юго-востоке Перу и несколько дней держали их в клетках. В результате их стаи переместились в более тесные среды обитания или присоединились к другим группам на другом уровне леса.

Биологи сделали выводы, что в Амазонке стаи птиц заводят «дозорных» другого вида, которые предупреждают сородичей об опасности. Как только кустарниковые эсперито исчезают, группа начинает своеобразное отступление для выживания.