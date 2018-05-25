Респираторный вирус способен уничтожить рак яичников

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Ученым в Великобритании удалось преобразовать структуру микрочастицы, которая прикрепившись к структуре злокачественных клеток подавили их развитие, а затем разрушила.

На портале medicalxpress.com сообщили, что специалистам из Кардиффского университета в Великобритании удалось запрограммировать респираторный вирус, известный своими атаками на дыхательные пути человека, распознавать рак яичников и разрушать его. В ходе исследования ученые «обучили» молекулы вируса прикрепляться к нужному белку опухолевых клеток - avß6. В дальнейшем преобразованная молекула продемонстрировала способность подавить развитие и уничтожить злокачественные клетки.

Автор исследованная Алан Паркер сообщил, что инновационный способ лечения рака яичников вскоре можно будет применить в медицине: «Наше исследование очень поможет пациентам с различными видами рака».

Рак яичников является 9-м по распространенности видом онкологии, с которым сталкиваются женщины любого возраста, но чаще после 40 лет. Данное новообразование диагностируется лишь в 20% случаев, и очень плохо поддается лечению. Ежегодно его обнаруживают у четверти миллиона женщин во всем мире, а погибают - около 150 000 пациенток в год.