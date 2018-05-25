В Перу нашли 1000-летнюю мумию из цивилизации инков

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Американские археологи во время проекта Universeé Libre de Bruxelles нашли мумию, которой более 1000 лет. Останки принадлежали цивилизации инков.

Подчеркивается, что до сих пор ученые так и не выяснили, почему и при каких обстоятельствах исчезла целая цивилизация. Ученый Питер Эекхут сообщил, что тело было завернуто в специальный пергамент, который по виду напоминает папирус, однако материал выполнен из древесины, которую прессовали неизвестным для нас способом. Кроме этого, тело находилось в земле без гробницы, из-за чего некоторые его части не сохранились. Также во время исследования ближайшей территории копатели нашли три конструкции, которые могли служить надгробиями. Не исключено, что мумия была обычным представителем цивилизации инков, так как рядом с телом не было найдено ни сокровищ, ни других предметов, которые могли служить обозначением статуса в обществе.