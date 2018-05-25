Учёные рассказали, как древние птицы пережили астероидный апокалипсис

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Огромный метеорит столкнулся с Землёй очень давно – в районе 66 миллионов лет назад. Это повлекло за собой очень серьёзные последствия, самыми популярными из которых стало вымирание популяции динозавров и других подобных древних животных. Однако многие виды всё же выжили. Тем же пернатым удалось сохранить и восстановить популяцию.

Учёные рассказали, что древние птицы пережили астероидный апокалипсис из-за того, что часть из них обитала на земле. Выжили только такие виды пернатых, а именно предки уток, страусов и кур.

Новая теория, которая основывается на изучении окаменелых растении и орнитологических данных, объясняет, как птицы заняли своё современное место на Земле.

Палеонтологи считают, что после астероидного апокалипсиса по всему миру уничтожились практически все леса. Именно поэтому выжили в основном те древние птицы, которые жили на земле. После того, как природа восстановилась, некоторые виды снова вернулись на кроны деревьев.

Это подтверждает то, что предки современных птиц умели летать и были относительно небольшими. Согласно собранной «в кучу» информации о мире того периода, можно составить теорию эволюции. Предки пернатых, такие как куропатки, избежали вымирания и начали развиваться. Это гласят окаменелости.

В результате падения астероидов вымерли множество растений, в результате чего другим птицам не было где жить. Но спустя тысячи лет древние куропатки вернулись на кроны деревьев. Это совпадает с эволюцией и другими найденными останками. Вместе с переходом на деревья, птицы изменились и разделились на много видов. Отличным примером послужит семейство тинаму. Это группа летающих пернатых, которые стали родственниками страусов.

Анализы показали, что самый древний предок птиц жил именно на земле.