Учёные рассказали, где на Земле можно встретить молнии чаще всего

Сегодня, 15:04

Специалисты регистрировали вспышки по всей планете. В результате они назвали самые опасные регионы на каждом материке. Результаты исследования обнародовала финская компания Vaisala, которая изучала это природное явление с 2013 по 2017 год в рамках разработки технологий за мониторингом окружающей среды.

В сообщении исследователей из Vaisala, на каждом материке, континенте и вообще на Земле можно встретить места, где молнии происходят чаще всего. Учёные рассказали, что они изучили все территории, кроме Антарктиды. Места с самыми частыми вспышками молний меняются примерно каждый год, но общая область остаётся той же. Как правило, в таких районах воздушные массы сталкиваются друг с другом чаще, что приводит к восходящим движениям воздуха и образованию массивных облаков. Именно последние и являются причиной молний. К таким зонам можно особенно отнести горные вершины.

При помощи сети обнаружения молний GLD360, которая выявила 8,8 миллиона вспышек небесного электричества, учёным удалось отметить на карте самые опасные регионы. Оказалось, что в Северной Америке чаще всего молнии можно встретить на «Аллеи торнадо», а именно в штате Техас, Канзас, Оклахома, Дакота и Колорадо.

В Южной Америке молнии происходят в Парагвае, Уругвае и Колумбии. В Африке центром всех молний считается Конго, в Австралии самым опасным стало северное побережье, а в Азии – Суматра и Малайзия.

Что касается Европы, то о ней ничего в статье не указывается.

Ранее сообщалось, что российские учёные считают молнию самым опасным и непонятным явлением на Земле.