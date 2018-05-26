В Сколково начнут разрабатывать препараты для лечения детей-бабочек

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Новые клеточные препараты призваны помочь детям, родившимся с тяжелой генетической мутацией, которая сделала их кожные покровы невероятно хрупкими.

Деток с буллезным эпидермолизом прозвали детьми-бабочками. Несмотря на ассоциацию с красивым насекомым, сама болезнь далеко не эстетична. В действительности так их называют за невероятную хрупкость кожи, которая сравнима с крыльями бабочек. Причина буллезного эпидермолиза (БЭ) – редкая наследственная мутация, вызывающая очень тяжелое заболевание.

На сегодняшний день проблема лечения детей-бабочек довольно актуальна, ведь медицина пока может предложить лишь паллиативную терапию, а главная тактика лечения – тщательный уход за кожными покровами и пораженными участками тела. Специалисты «Сколково» заинтересовались данной патологией, и вскоре начнут разрабатывать препараты для лечения таких больных.

На сегодняшний день среди наиболее перспективных методик - трансплантация фибробластоподобных клеток от здорового донора. Этим и предстоит заняться работникам компании «Скинцел» - разработчика инновационных лекарств для лечения БЭ. Ученые одновременно изучают эффективность пересадки сразу нескольких клеточных материалов, обладающих рядом преимуществ: на основе фибробластов кожного покрова и десны, клеточного состава костного мозга, клеток мезенхимы из пупочного канатика, и фибробластов с применением генной инженерии.