В США опубликован прогноз развития технологий в будущем

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Хакерские атаки на жителей планеты участятся и станут опаснее.

Специалисты выделили ряд предсказаний, относящихся к сферам медицины, общественной безопасности, робототехники и торговли.

Во-первых, авторы прогнозируют увеличение количества кибер-атак. По их мнению, частота таких инцидентов возрастет, и они будут затрагивать как крупные корпорации, так и простых жителей.

Во-вторых, специалисты считают, что торговля постепенно будет роботизирована. Из данной сферы уйдут продавцы и курьеры, а их места займут современные приложения и роботы-доставщики.

Следующим аспектом является совершенствование обработки персональных данных, связанное с развитием технологи искусственного интеллекта, который будет способен предлагать товары, считывая эмоции потребителя.

Также прогнозируется стремительный прогресс в сфере медицины, в частности генетики. Появятся методы редактирования ДНК и лечения генетических заболеваний.

Помимо торговли, предполагается роботизация сферы транспорта. Это позволит, к примеру, повысить безопасность и снизить затраты при дальних маршрутах.

Последним прогнозом стало увеличение роли виртуальной реальности и технологии блокчейн. Обе инновации станут обыденностью в работе многих сфер человеческой жизни.

Напомним, что недавно глава компании "Дом.рф" Александр Плутник в ходе ПМЭФ рассказал о планах создать блокчейн-плафтормы, используемой в жилищной сфере России. А такие известные корпорации, как Microsoft и HP, внедряют технологию виртуальной реальности в систему обучения.