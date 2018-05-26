Учёные рассказали, какой вкус электронных сигарет самый опасный

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Речь идёт о химикатах, которые используют для придания курительной смеси определённых вкусовых особенностей. Специалисты обратили внимание на вещество циннамальдегид, которое имитирует корицу. Оно влияет на клетки ветровых труб, ведущие к лёгким человека. Всё это ослабляет иммунитет и делает лёгкие уязвимыми.

Электронные сигареты пришли на замену обычным сигаретам. Производители заявляют, что они не опасны, однако, по словам учёных, это не так.

Обычно специалисты изучают влияние постоянного использования продукта через 10-15 лет, но изучать электронные сигареты начали уже сейчас. К примеру, американские учёные в рамках конференции Американского торакального общества рассказали, какой вкус электронных сигарет самый опасный.

В рамках исследования эксперты обратили внимание на вещество циннамальдегид. Оно является соединением, используемым для имитации вкусов и запахов корицы. Однако циннамальдегид очень сильно влияет на клетки ветровых труб, которые ведут к лёгким курильщика

Считается, что вещество мешает работе ресничек в этих трубах, которые движутся и очищают орган дыхания от лишней слизи. В лабораторных условиях учёные часть клеток обработали аэрозолем и циннамальдегидом.

Оказалось, что в результате употребления наполнителя с запахом корицы, любитель электронных сигарет ещё час будет подвержен эффекту. Он, в общем, снижает иммунитет и делает лёгкие уязвимыми к болезням.