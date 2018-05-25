Учёные: антибиотики вызывают эпилепсию необъяснимым путём

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Лекарства имеют много побочных эффектов, одним из которых могут быть припадки. Однако никто не знает, почему они происходят. Российские эксперты выяснили, что популярная теория на этот счёт не правдива. Они также установили, что припадкам подвержены люди с почечной недостаточностью.

Как рассказал исследователь Дмитрий Амахин из петербургского Института эволюционной физиологии и биохимии РАН, в будущем возможно учёные научаться определять неизвестные ранее факторы, приводящие к судорогам после приёма цефалоспоринов. Специалисты надеются, что их работа поможет лучше изучить механизм непонятной синхронизации активности нейронов во время эпилепсии, которую необъяснимым путём вызывают антибиотики.

Почти все лекарства обладают побочными эффектами. К примеру антибиотики цефалоспорины могут вызывать эпилепсию и судороги даже после того, как пациент перестанет их принимать.

Сейчас множество учёных считает, что эти лекарства вызывают эпилепсию, нарушая работу ГАМК-нейронов. Они начинают неправильно работать из-за нейронов, которые больше подвержены эпилептической активности.

Амахин с коллегами решили изучить это при помощи наблюдения за нейронами в срезах височной коры головного мозга лабораторной крысы. Его обрабатывали различными веществами.

Опыты показали, что антибиотики не могут вызывать припадки через ГАМК-нейроны. Для этого нужна буквально «лошадиная» доза. Это говорит о том, что припадки вызываются неким другим путём, активирую другие цепи нейронов. Учёные заметили, что антибиотики вызывают приступы, когда нарушен ионный баланс. Это объясняет, почему им подвержены люди с почечной недостаточностью.