Школьник из Казани создал дешевый «ультразвуковой глаз» для слепых

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Новый прибор, способный облегчить жизнь людям, имеющим проблемы со зрением, создал девятиклассник Дмитрий Галимуллин из школы №139 в Казани. Мальчик занимается в радио-кружке при Институте физики КФУ и был вдохновлен идеей своего наставника Павла Корчагина.

Уникальный по словам автора прибор работает благодаря ультразвуковому дальномеру. Небольшой «глаз» фиксируется подобно налобному фонарику и посылает сигнал в пространство перед собой. Зависимо от того, как данный сигнал отражается, устройство определяет расстояние до препятствий вокруг носителя и оповещает его с помощью вибраций разной силы.

Юный изобретатель говорит, что прибор можно усовершенствовать, встроив более мощный датчик. Пока что радиус действия ограничивается двумя метрами. Однако подобное устройство выглядит многообещающе, поскольку может обнаружить различные преграды и стоит дешевле, чем специальные трости или фонарики, которые к тому же ограничены по своему функционалу.

За свое открытие школьник был награжден дипломом III степени в секции «Физика» на III Всероссийской (XIX Поволжской) научной конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского 2017-2018 учебного года.