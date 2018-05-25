Ученые нашли новый эффективный метод борьбы с курением

Сегодня, 12:30

Объединение ученых из Пенсильвании под руководством Скотта Халперна (Scott Halpern) провели исследование касательно борьбы с курением. В результатах их работы, опубликованных в New England Journal of Medicine, лучшей мотивацией стали для курильщиков деньги.

В исследовательской программе приняли участие более 6000 курильщиков, которых разделили на группы, зависимо от предлагаемого метода борьбы с курением. Первая группа мотивировалась информацией о преимуществах здорового образа жизни, вторая использовала никотиновые пластыри и специальные медикаменты (например, варениклин), а третья использовала электронные сигареты. Испытуемые последних двух групп имели дополнительный стимул в виде вознаграждения в $600. Однако получить её можно было только при условии полного воздержания от сигарет в течение 6 месяцев.

Результаты исследования показали, что в первой группе процент тех, кто действительно отказался от пагубной привычки, составлял всего 0,1%, в остальных же варьировался от 0.5-3%. Самые высокие показатели были в случаях, где мотивацией бросить курить были деньги. При этом общие расходы были невелики, если сравнить их с теми, которые испытывали крупные компании при попытке избавить своих сотрудников от зависимости.

Несмотря на различную критику в сторону исследования, ученые все же настаивают на том факте, что электронные сигареты, которые приобрели в последнее время достаточную популярность, не являются эффективным способом бросить курить.

Ранее ученые из Университета Калифорнии также изобрели своеобразный стимул для тех, кто хочет «завязать» с никотином. Они заявили, что Facebook и остальные социальные сети помогут людям бросить курить.