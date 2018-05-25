В Израиле ученые изобрели помогающие похудеть затычки для носа

Вчера, 23:45

Разработчики уверяют, что запах вкусной еды – главный враг любителей подкрепиться. Новинку презентовали на Европейском конгрессе по проблемам с лишним весом в Вене.

Ученые изобрели помогающие похудеть наногаджеты. Силиконовые затычки для носа помогут человеку избавиться от аппетитных запахов еды. При этом функции дыхания будут не нарушены, благодаря специальной конфигурации новинки. В Израиле ученые апробировали технологию использования затычки для носа на добровольцах. В итоге результаты подтвердили, что механизм действует правильно и имеет положительный эффект.

«К примеру, мы показали, что блокировка обоняния лишает молодых и взрослых людей тяги к сладкой пище», - сообщил Дрор Дикер из больницы Хашарон в Петах-Тиква в Израиле.

Диетологи и медики подчеркивают, что люди в возрасте за 50 лет реже страдают от ожирения, чем молодежь. Тенденция повышенного веса для детей также беспокоит врачей.