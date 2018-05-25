Российские учёные: Наночастицы могут лечить ожоги и воспаление

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К такому выводу пришли исследователи из Красноярска. Специальный лечебный раствор позволяет очень быстро справляться с повреждением человеческих тканей.

Российские учёные из Красноярского института физики заявили, что наночастицы минерала ферригидрита могут лечить ожоги, а также воспаление. Руководил исследованием старший научный сотрудник Сергей Попков.

В сообщении отмечается, что учёные обработали раны подопытным мышам антибиотиками ампициллинами с наночастицами ферригидрита. Затем они изучили, как происходит процесс регенерации. Оказалось, что с наночастицами раны заживают в два раза быстрее, чем просто с использованием чистого антибиотика. Кроме того, увеличился процесс регенерации и уменьшился процесс воспаления.

В пресс-службе института отметили, что для создания бактериального ферригидрита учёные из Красноярска вырастили в лабораторных условиях бактерию Klebsiella oxytoca., которые извлекали из озёрных отложений. Штамм был получен из сгнивших остатков растений и животных, которые погибли на дне озера Боровое в Красноярском крае. В итоге организмы вырастили в бескислородных условиях в стандартной питательной среде.

После этого бактерии решили обработать ультразвуком, пропустить через центрифугу и промыть. В итоге получились наночастицы. Они из-за своего размера очень хорошо проходят в ткани. Вместе с антибиотиком средство обладает хорошим лечащим эффектом из-за того, что оно попадает глубоко в рану.