Ученые выяснили, что влияет на длину пениса

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В 2-летнем исследовании эксперты наблюдали за утками видов Aythya affinis и Oxyura jamaicensis. Научную работу провели американские биологи, представляющие колледж Маунт-Холиок.

Уток двух видов разделили на две группы, в первой каждый самец имел свою самку, а во второй на одну даму приходилось несколько кавалеров. В плане с Aythya affinis все было просто: в первой группе ничего не изменилось, а самцы, конкурирующие за внимание избранницы, смогли удлинять пенис, как выяснили ученые.

Что касается Oxyura jamaicensis, то первый год эксперимента 18-сантиметровый член имели исключительно крупные селезни, но спустя некоторое время у других также орган подрос. У таких уток в процессе конкуренции замедлилось выделение гормона, отвечающего за длину полового члена и яркий окрас. Ученые сделали выводы, что на длину пениса напрямую влияет стресс и конкуренция.