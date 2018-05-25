Хирурги Москвы изобрели уникальный метод лечения ЖКТ

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Новейшая методика не предполагает использование хирургических вмешательств и таблеток при лечении желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). На сайте мэрии и правительства столицы говорится об успехах ученых университетской клиники при больнице имени Викентия Вересаева.

В Москве запатентовали документы на разработку уникального метода излечения от болезней пищеварительной системы человека. Об этом рассказали на официальном интернет-сайте власти столицы. Хирурги Москвы изобрели и запатентовали новый безмедикаментозный метод лечения заболеваний ЖКТ. По словам экспертов, разработанный способ избавления от проблем со здоровьем исключает прием таблеток и препаратов.

К тому же не будет к пациентам применяться и хирургическое вмешательство, которое до сегодняшнего дня было эффективным в 45% случаев в медицинской практике. Сотрудники университетской клиники при больнице имени Викентия Вересаева видят способ резонансной электростимуляции пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта инновационным достижением.