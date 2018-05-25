Учёные назвали Плутон «свалкой миллионов комет»

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Исследователи посягнули на официальную историю космического объекта.

Внимание к Плутону после того, как его лишили звания планеты Солнечной системы, не угасает. Учёные на днях заявили, что им удалось выяснить, что он и вовсе является «свалкой миллионов комет». В частности, недавно астрофизики установили, что по своему химическому составу Плутон схож с кометой Чурюмова — Герасименко. Для того, чтобы выяснить, откуда именно на его поверхность могли прилететь небесные тела, исследователи принялись изучать данные космических модулей New Horizons и Rosetta.

Специалисты рассматривают различные области Вселенной, где могли ранее обитать составные части Плутона. Пока учёным найти ответ на этот вопрос не удалось. Вместе с тем, они считают, что значительно продвинуться в данной теме поможет информация о составе грунта Плутона.

Ранее мы писали, что астрономы рассказали о превращении спутников Сатурна в «пельмени». Исследователи заметили поразительное сходство сателлитов с известным блюдом.