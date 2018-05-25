Ожирение в младенчестве негативно влияет на развитие ребёнка

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К такому выводу пришли учёные из США, когда измерили вес детей в возрасте до 2 лет и их когнитивные способности в 5 и 8 лет. Оказывается, полные младенцы обладают ухудшенным пространственным мышлением, интеллектом и рабочей памятью.

О связях между ожирением в младенчестве и о том, что оно негативно влияет на когнитивные способности ребёнка, известно уже очень много. К примеру, лишний вес приводит к ухудшению памяти.

Однако до сих пор непонятно, как лишний вес влияет на детское развитие головного мозга и становление первых когнитивных функций. Поэтому специалисты из Брауновского университета, группой которых руководил Джозеф Браун, решили изучить развитие 223 детей, замерив их рост и вес. Всем подопытным ещё не было и 2 лет.

Затем по достижении подопытными 5 и 8 лет у них проверили стандартные показатели, наподобие речи, реакции на появление визуальных стимулов, обработка звука и работа рабочей памяти. Кроме того, дети прошли специальный компьютерный тест-игру.

В итоге оказалось, что у ребёнка с ожирением были на 1,4 отклонения в уровне интеллекта, на 1,7 в уровне восприятия пространства и на 2,4 уровень памяти.

Поэтому здоровый образ жизни очень важен на раннем этапе развития человека. Здоровый вес младенца весьма значителен для его дальнейшего умственного развития.